أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

مصادر: التنسيق بين البنوك والمركزي قبل منح القروض الدولارية للعملاء

01:32 م الإثنين 22 يونيو 2020
مصادر: التنسيق بين البنوك والمركزي قبل منح القروض الدولارية للعملاء

دولار

كتبت- منال المصري:

قال مصدران في إدارات الائتمان بالبنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي طالب البنوك بالتنسيق معه قبل الموافقة على القروض الدولارية للعملاء.

وأضاف المصدران أن الإجراءات التنسيقية مع المركزي على القروض الدولارية تأتي كإجراء تنسيقي لحصر طلبات العملاء على الدولار ذات الشرائح المرتفعة.

وذكرا أن موافقة البنك المركزي على القروض الدولارية للعملاء يعد إجراء ضروريا للبنوك قبل إقرار القرض.

ويعد قطاع البترول والكهرباء من أكبر العملاء بالبنوك المقترضين بشريحة الدولار، وذلك لاستيراد مستلزمات التشغيل من الخارج.

وتعاني مصادر مصر من العملات الأجنبية من التأثر سلبا بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة إيرادات السياحة، ولكن مصر استطاعت الحصول على نحو 7.8 مليار دولار عبر قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.

كما أن مصر في طريقها للحصول على نحو 5.2 مليار دولار عبر برنامج جديد لمدة عام اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، ولكنه حاليا رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما سيحسمه المجلس يوم الجمعة المقبل.

الدولار القروض الدولارية البنك المركزي

الخبر التالى:

أسعار الذهب في مصر ترتفع إلى مستوى تاريخي خلال تعاملات اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شكري يرد على نظيره الإثيوبي ويتحداه بشأن مفاوضات سد النهضة