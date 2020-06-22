البورصة تصعد مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.32% مع بداية تعاملات اليوم، إلى مستوى 10858 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.31% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10823 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.