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البورصة تصعد مع بداية تعاملات الاثنين

10:16 ص الإثنين 22 يونيو 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.32% مع بداية تعاملات اليوم، إلى مستوى 10858 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.31% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10823 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

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