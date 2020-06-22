الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى في شهر مع مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي

القاهرة- وكالات:

قفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو الماضي. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1764.50 دولار.

ووفقا للوكالة، قال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس "العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق. نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة".

وأضاف "السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأحد.

وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعافٍ اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1908.08 دولار، بينما قفز البلاتين 0.8% إلى 812.27 دولار.