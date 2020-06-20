الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الترقية يسجل أكثر من مليون زيارة في ساعات

كتبت- دينا خالد:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له اليوم السبت، إن عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية على الموقع الإلكتروني الجديد بلغ مليون و ١٥٦ ألف استعلام حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم.

وأطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت موقعا جديدا للاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية.

وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن عدد مرات الاستعلام لا تعبر عن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خاصة أنه يمكن لأي شخص تجربة الاستعلام كما أنه يمكن لنفس الشخص الاستعلام أكثر من مرة.

وأوضح أن الجهاز تلقى ردود أفعال عدد كبير من الموظفين الذين استعلموا عن مدى استحقاقهم بكل تقدير، مؤكدا على مواصلة جهود الإصلاح الإداري والتي تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وتحقيق رضاء المواطن.