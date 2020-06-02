البنك الزراعي يخطط لضخ 500 مليون جنيه بمشروع البتلو بفائدة 5%

كتبت - منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي إن البنك يخطط لضخ 500 مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع القومي لإحياء البتلو خلال شهر ونصف القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ودعم البنك المركزي.

وأضاف أن هذه التمويلات تساهم في زيادة حجم المحفظة إلي مليار جنيه مقارنة 500 مليون جنيه الرصيد القائم حاليا بنسبة نمو 100% بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، و تشغيل أيدي عاملة بين الشباب .

وأوضح علاء فاروق أن الرصيد القائم منذ بدء المشروع تجاوز 900 مليون بالبنك، وتم سداد قروض بحوالي 450 مليون جنيه لانتهاء الدورة الخاصة، بينما الأرصدة القائمة حاليا 500 مليون.

وأكد فاروق على انتظام العملاء في سداد القروض وعدم وجود نسب تعثر، حيث استفاد من هذا المشروع مئات الشباب.

ويهدف مشروع البتلو، إلى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء بالأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وتقليص الفجوة في البروتين الحيواني.

وكانت وزارة المالية خصصت في بداية المشروع 100 مليون جنيه، ثم ساهم المركزي في دعم هذا المشروع بتخصيص 400 مليون جنيه على شريحتين تحت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.

وتهدف وزارة الزراعة من المبادرة، بتمويل من البنك الزراعي المصري مساعدة صغار المربين، ودعم المزارع النظامية، من خلال عجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء بعض الروؤس في نهاية الدورة، عقب تسمينها، لطرحها للبيع في منافذها بأسعار مناسبة.

ويستفيد من المشروع الفئات المستفيدة من شباب الخريجين، وصغار المزارعين، والمربين، والمرأة الريفية، والمنشآت الفردية، والشركات بأنواعها، والمزارع التجارية.

