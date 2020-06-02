شعبة الخضروات: عاصفة التنين وراء ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الليمون شهدت ارتفاعا كبيرا بالأسعار خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وأضاف أن سعر الكيلو يتراوح في سوق التجزئة حاليا بين 28 و40 جنيها مقابل 16 و20 جنيها في رمضان.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب أبرزها عاصفة التنين التي ضربت مصر خلال مارس الماضي وأدت إلى تلف شجر الليمون في هذه الفترة.

وبحسب النجيب، فإن "المحصول بتاع الفترة دي هو إللي موجود في السوق حاليا فلما ضربت عاصفة التنين مصر اتلفت المحصول وتسببت في تراجع المعروض منه".

وضربت مصر خلال مارس الماضي عاصفة شديدة سميت "عاصفة التنين" وكانت من العواصف الأشد على البلاد وتسببت في تلف المحاصيل وتعطل حركة السير المواطنين والسيارات لعدة أيام.

كما أرجع النجيب ارتفاع الأسعار إلى كثرة الإقبال من قبل المواطنين على شرائه لاحتوائه على نسبة من فيتامين سي لتقوية المناعة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة الطلب على جميع أصناف موالح مصر من قبل جميع دول العالم.

وذكر النجيب، أن محصول شهر مارس من الليمون هو الأقل في الكمية من باقي المواسم الأخرى التي تطرح في الأسواق.

وأضاف النجيب أن الأسعار ستعاود الانخفاض خلال سبتمبر المقبل مع بداية طرح المحصول الجديد من الليمون بالأسواق.