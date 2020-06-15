تنظيم زيارات ومعارض.. جهود مصر لترويج الصادرات والاستثمار بعهد السيسي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين، إن جهاز التمثيل التجاري، التابع لها الوزارة، أبرم خلال الـ 6 سنوات الماضية تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال هذه الفترة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة في يوليو 2014، عمل الجهاز على الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع العاصمة الإدارية، وغيرها.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الجهود ساهمت في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار.

كما قام الجهاز بترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية، ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية، وهو ما أسهم في ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألفا و550 طلب ترويج واستعلام تجاري، وإتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار.

وساهم الجهاز في تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرضا دوليا بمصر والخارج، والتدخل لتسوية عدد 350 نزاعا تجاريا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، بحسب الوزيرة.

الترويج للصادرات المصرية

قالت الوزارة، إنه فيما يتعلق بالترويج للصادرات المصرية، تمكنت هيئة تنمية الصادرات- منذ تفعيلها عام 2017 وبتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين- من حل 53 مشكلة تعرض لها المصدرون.

وقدمت الهيئة العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين، والكويت، والإمارات، بحسب البيان.

كما ساهمت الهيئة بإعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذبا للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية.

وأشار البيان إلى تعاون الهيئة أيضا مع مركز "ITC" لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال للمرأة "She Trade"، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية.

وأوضحت الوزارة، أنه تنظيم 63 معرضا دوليا متخصصا، و10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ 185 دورة تدريبية، وحوالي 40 برنامجا تدريبيا، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.