التضامن تطلق استطلاعًا للرآي حول تطوير منظومة صرف المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على موقعها الإلكتروني استطلاع رآي عن عملية صرف المعاشات، بحسب بيان صحفي من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في البيان إن الاستطلاع الهدف منه معرفة اتجاهات وأراء أصحاب المعاشات في أفضل الطرق والممارسات لحصولهم على معاشاتهم بأسرع طريقة وأقلها تكلفة للوقت والجهد.

وأضافت أنه يأتي من أجل إشراكهم في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنه سيكون بداية لاستطلاعات أخرى ستجريها الهيئة لضمان تحقيق معدلات أفضل في التواصل مع أصحاب المعاشات.

وبحسب القباج فإن استطلاع الرأي يخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف ويمكنهم المشاركة فيه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة www.nosi.gov.eg ، والضغط على أيقونة استطلاع الرأي بالصفحة الرئيسية، والإجابة على الأسئلة المطروحة وعددها 17 سؤالا.

وأضافت القباج أن الاستبيان يتضمن ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى خاصة ببيانات صاحب المعاش أو القائم بالصرف كالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الشخصية.

و تتضمن المرحلة الثانية جهات وطرق صرف المعاش الحالية، فيما تحتوي المرحلة الثالثة أسئلة حول القنوات الجديدة والتقنيات الحديثة لصرف المعاشات ومنها صرف المعاش من خلال خدمة محافظ الكاش التي تقدمها شركات الاتصالات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من استطلاع آراء أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف هو التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، والوقوف على ملاحظاتهم وتطلعاتهم.