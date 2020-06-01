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اتفاقيتان بين اتصالات والمصرية للاتصالات للترابط بين الهاتف المحمول والثابت

10:00 ص الإثنين 01 يونيو 2020
اتفاقيتان بين اتصالات والمصرية للاتصالات للترابط بين الهاتف المحمول والثابت

الشركة المصرية للاتصالات

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت شركتا المصرية للاتصالات واتصالات مصر، اتفاقيتين لخدمات التراسل والترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، بحسب بيان صحفي من المصرية للاتصالات اليوم الاثنين.

وقال البيان المرسل للبورصة المصرية إن الاتفاقية الأولى تعمل على تطوير النموذج التجاري المقدمة من المصرية للاتصالات الخاص بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية.

وبحسب البيان فإن اتصالات مصر ستوقع لأول مرة اتفاقية طويلة الأجل مع المصرية للاتصالات تتضمن التزامًا سنويًا لخدمات البنية التحتية وتمكن تلك الاتفاقية شركة اتصالات من الاستمرار في تقديم أفضل العروض وخدمات الاتصالات المحمولة لعملائها في السوق المصري.

وقال البيان إن هذه الاتفاقية ستمتد لـ 3 أعوام ونصف بقيمة إجمالية تقدر بملياري جنيه.

وذكر البيان إن الشركتين وقعتا اتفاقية للترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، وتمثل تلك الخطوة الاتفاقية التجارية الأولى لتلك الخدمات بين الشركتين والثانية من نوعها للشركة المصرية للاتصالات في السوق المصري.

وأبدى عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، سعادته بتوقيع الاتفاقية وقال في البيان إن المصرية للاتصالات ضخت استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة في معدلات استخدام البيانات في مصر، والتي أتت بثمارها.

وأضاف أن الاتفاقية تعمل على الاستفادة من استثمارات الشركة في البنية التحتية والتي تخدم جميع الشركات العاملة بالسوق المصري.

ونقل البيان عن حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، قوله إن تطور الأحداث يجعل شركته حريصة على مواكبة الأحداث التي يمر بها العالم وخلال المرحلة القادمة سوف تنعكس مثل تلك الاتفاقيات على الخدمات والعروض والمنتجات التي تقدمها الشركة للعملائها لأول مرة في السوق المصري".

المصرية للاتصالات الهاتف المحمول البورصة المصرية

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