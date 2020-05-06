تراجع البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والفاصوليا والباذنجان البلدي بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الطماطم 20 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.6 و3.8 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.