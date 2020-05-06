تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 70 و80 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.