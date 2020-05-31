تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 11 صنفا من الخضروات والفاكهة بين 20 قرشا و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والليمون البلدي بين 50 قرشا و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.7جنيه و4 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

البامية 12 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 3 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

المشمش بين 8 و10 جنيهات.