أسعار الذهب تعاود الانخفاض في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 760 جنيهًا مقابل 763 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 654 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 869 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6080 جنيهًا.

وتراجع الذهب اليوم الخميس بفعل آمال بتعافٍ اقتصادي سريع للنمو عقب تخفيف إجراءات العزل العام واحتمال التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، لكن بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى كبحت الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1737.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1738.80 دولار.