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البورصة تنخفض 0.8% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:53 م الإثنين 18 مايو 2020
البورصة تنخفض 0.8% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10279 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 123.1 مليون جنيه و6.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 130 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% إلى مستوى 10357 نقطة.

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