الإحصاء: انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في فبراير وارتفاع الاستهلاك

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال فبراير الماضي بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب النشرة المعلوماتية عن أبريل الماضي، والتي نشرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال فبراير الماضي حوالي نحو 3.68 مليون طن مقابل نحو 3.96 مليون طن في فبراير 2019.

بينما ارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال فبراير الماضي إلى نحو 3.46 مليون طن مقابل نحو 3.31 مليون طن في فبراير 2019، بنسبة زيادة 4.5%.

وتراجع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى بخلاف الغاز الطبيعي، خلال فبراير إلى 2.24 مليون طن مقابل 2.37 مليون طن في فبراير 2019، بنسبة انخفاض 5.3%.

وشهد إنتاج مصر من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز زيادة طفيفة خلال فبراير الماضي، حيث سجل 2.552 مليون طن مقابل 2.546 مليون طن في فبراير 2019.

وانخفض استهلاك مصر من غاز البوتاجاز إلى نحو 328.7 ألف طن خلال فبراير الماضي مقابل 332 ألف طن في فبراير 2019، بنسبة تراجع 1%.

بينما زاد إنتاج مصر من البوتاجاز إلى 168.3 ألف طن خلال فبراير الماضي مقابل 159 ألف طن في فبراير 2019، بنسبة زيادة 5.8%، ليتراجع الاستيراد إلى 150 ألف طن في فبراير مقابل 160 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 6.3%.

وانخفض استهلاك مصر من السولار خلال فبراير الماضي إلى نحو 1.04 مليون طن مقابل نحو 1.12 مليون طن في فبراير الماضي، بنسبة انخفاض 7.4%، بينما زاد الإنتاج إلى 717 ألف طن مقابل 497 ألف طن في فبراير 2019، بنسبة زيادة 44.3%.