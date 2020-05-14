تراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 65 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتروح بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.