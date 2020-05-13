تراجع للمبيعات والأسعار.. ماذا فعلت أزمة كورونا بقطاع الطباعة في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

تسببت تداعيات أزمة كورونا، في تراجع مبيعات شركات الطباعة في مصر، كما سببت تراجعا في أسعار الورق المحلي مع انخفاض الطلب خلال الفترة الماضية، بحسب ما ذكره متعاملون بقطاع الطباعة لمصراوي.

وقال وليد سليمان، رئيس شركة التحرير للطباعة، إن أزمة كورونا أثرت على قطاع الطباعة، سواء طباعة الكتب والقطاع التجاري، بينما انخفض التأثير على نشاط التعبئة والتغليف بالأزمة.

وكانت شركات التعبئة والتغليف الأقل تآثرا بالأزمة نظرا لوجود الطلب من قبل الشركات ولاعتماد هذا القطاع على العمل بعدة صناعات، بحسب ما ذكره متعاملون القطاع.

وأضاف سليمان، أن مبيعات شركات القطاع التجاري والكتب تراجعت بسبب الأزمة، كما توقفت شركات بالقطاع عن العمل تماما خلال الفترة الحالية.

وهو ما اتفق معه في القول أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قائلا إن مبيعات الشركات تراجعت بنسبة لا تقل عن 30% جراء أزمة كورونا الحالية.

وأضاف المتعاملون بالقطاع، أن توقف حركة الاستيراد خلال الفترة الماضية لعدم عمل المصانع بسبب الأزمة، أثرت على أسعار الورق بالسوق المحلي.

وتراجعت أسعار الورق المحلي بنحو ألف جنيه، ليصل سعر الطن إلى 14 ألف جنيه مقابل 15 ألف جنيه قبل الأزمة، بحسب سليمان.

وقال وليد سليمان، إن مصر تنتج 30% من الورق وتعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة 60%.

ولم يتأثر المعروض بالسوق نتيجة توقف عملية الاستيراد خلال الفترة الماضية، نظرا لوجود مخزون لدى الشركات يكفي الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض الطلب خلال الفترة الحالية، بحسب رئيس شعبة الطباعة.

وينتظر متعاملون القطاع انفراجة الأزمة لعودة العمل بشركات القطاع كالسابق.