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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2020

11:38 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.71 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند15.80 جنيه.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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