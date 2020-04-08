أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 27 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 210 جنيهات و290 جنيها.
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