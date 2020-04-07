يصل لمليون جنيه.. "تنمية المشروعات" يطلق قرضا استثنائيا لتمويل التشغيل

كتب- مصطفى عيد:



أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مبادرة جديدة من الجهاز لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية و كثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى سنة.

وقالت جامع إن القرض يستهدف ضمان استمرارية هذه المشروعات، ومساعدتها على توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطي تلك الأزمة.

وذكرت أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد، واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.

وأضافت أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأشارت نيفين جامع إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم (16733)، أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت جامع أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة، وصعوبة توفير أجور العاملين، أو تسديد مصروفات التشغيل، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات.

وأوضحت أن الظروف الحالية تستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى يتم الحفاظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.

وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة، والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها.

وقالت إن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة، وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.