مصلحة الكيمياء: نتلقى 500 عينة من المطهرات والكحول والكمامات لتحليلها يوميًا

كتب-عبدالقادر رمضان:

قال مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن معاملها تعمل بطاقتها القصوى لمواجهة الطلب المتزايد على اختبار جودة المنتجات الوقائية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية.

وأضافت في بيان صحفي لوزارة الصناعة اليوم السبت أن الوزارة تكثف من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مجدى فهمي رئيس مصلحة الكيمياء في البيان إن المصلحة تتلقى يوميًا أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي.

وأضاف أن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية بأقصى طاقاتها بمعاملها المجهزة بأحدث الأجهزة المتقدمة والمعتمدة دولياً طبقاً للايزو 17025 ومن خلال 8 فروع بالقاهرة والإسكندرية والسويس وأسيوط وسفاجا وبورسعيد ودمياط.

وتابع أن "المصلحة تعمل وفق خطة الحكومة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا حيث تعمل على التأكد من مدى مطابقة منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم للمعايير العالمية بهدف الحد من انتشار هذا الوباء".

وبحسب فهمي فإن المصلحة لديها عدد من المعامل المعنية بتحليل منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم تشمل معمل المنظفات والصابون وهو معمل معتمد دولياً حيث يطبق المواصفات القياسية المصرية والدولية لكافة المنظفات المستخدمة.

وأضاف أن هذا إلى جانب معامل الكحوليات والكروماتوجراف وهي معامل معتمدة دولياً حيث تقوم بتحليل عينات الكحول المستخدم فى التعقيم لتحديد الدرجة الكحولية "نقاوة الايثانول ونسبته" والكشف عن وجود الميثانول ونسبته.

وبحسب فهمي فإن المصلحة لديهاً أيضًا معمل الميكروبيولوجي المعتمد دولياً والذي يقوم بإجراء اختبار القدرة التطهيرية والقدرة على قتل البكتريا والفطريات للمنتجات بالإضافة إلى معمل غير العضوية وهو معمل معتمد دولياً يقوم بتحليل عينات الكلور وتطبيق المواصفة القياسية لاثبات مدى مطابقته وكذلك تحليل عينات ماء الأكسجين.