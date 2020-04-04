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مصدران في أوبك: تأجيل اجتماع أوبك+ إلى 8 أو 9 أبريل على الأرجح

12:55 م السبت 04 أبريل 2020
مصدران في أوبك: تأجيل اجتماع أوبك+ إلى 8 أو 9 أبريل على الأرجح

تأجيل اجتماع أوبك

القاهرة- وكالات:

قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لوكالة رويترز اليوم السبت إن الاجتماع الافتراضي الطارئ لأوبك وحلفائها لن ينعقد يوم الاثنين وسيؤجل على الأرجح إلى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

أوبك الدول المصدرة للنفط

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