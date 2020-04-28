القباج: 10 ملايين جنيه للجان الزكاة ببنك ناصر لمساعدة الأكثر احتياجا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قرر دعم لجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت القباج أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.

وذكرت أن هذه اللجان، التي يبلغ عددها 3412 لجنة على مستوى الجمهورية، تتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها، بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.



وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، أشارت القباج إلى أن هذه اللجان استعدت بتجهيز كراتين مواد تموينية جافة لما يقرب من مليون مستحق زكاة، بجانب توفير أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية واللحوم، ووجبات غذائية مطهية بديلة عن موائد الرحمن.

كما وفرت هذه اللجان مساعدات عينية لتوزيعها على الأسر المستحقة وتوزيع الملابس الجاهزة على الأيتام وذلك لإدخال الفرحة على الأسر الاكثر احتياجا خلال الشهر المبارك، بحسب الوزيرة.



وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، إن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على جمع الأموال من المتبرعين والمانحين وتوزيعها على الأسر المحتاجة فقط، بل تقديم خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان.

وأضاف أن كافة لجان الزكاة بالبنك تحرص على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها، مشيرا إلى أن لجان الزكاة قامت بتقديم مشاريع التمكين الاقتصادي والتي كان لها دور كبير في تحسين وضع الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير مصدر دخل ثابت وعدم الاعتماد على المعونات.

وذكر فاروق أن من هذه المشروعات مشروع الجاموسة العشر، وكذلك توزيع تروسيكلات، وماكينات خياطة على الأسر التي لديها من هو قادر على العمل.



وأشار إلى أن لجان الزكاة تقوم في الفترة الحالية بدور هام في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا بإمداد عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية وتم تسليم جهاز سيولة الدم لمستشفى ابيار المركزي.

كما تم تعقيم القرى التابعة لها هذه اللجان ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شباب تلك القرى، وكذلك تقديم لحوم ووجبات للقرى التي وضعت تحت الحجر الصحي، كما تم دعم العمالة غير المنتظمة والموسمية ممن لم يستطيعوا التسجيل ببرنامج الحكومة بمساعدات مالية، وكراتين مواد غذائية جافة، وفقا لفاروق.

وأوضح أنه تم كذلك توزيع مواد تموينية جافة على العمالة المضارة بالمراكب والفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، وعمل بيارات صرف للأسر التي تضررت من السيول.



وقال فاروق إنه بحلول شهر رمضان المعظم قامت لجان الزكاة بتجهيز وفرش منازل المستحقين بالأثاث المنزلي، وتوصيل المياه النقية للقرى التابعة لها من خلال افتتاح وحدة تنقية مياه مركزية.