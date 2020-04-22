أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 737 جنيها مقابل 735 جنيها، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 630 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 840 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5880 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 15.5 دولارا بنسبة 0.92%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1701 دولارا في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، علي الرغم من تراجع سعر المعدن عالميا.