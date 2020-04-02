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تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 2-4-2020

01:05 م الخميس 02 أبريل 2020
تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 2-4-2020

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 690 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 591 جنيها، وسعر عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 3.2 دولار بنسبة 0.20% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1588 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب عيار 18 عيار 24 جرام الذهب عيار 21

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