هبوط سعر الكتكوت واستقرار الدواجن مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الكتكوت بنحو 5 جنيهات بالمزرعة مع تراجع الطلب عليه من مربي الدواجن، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتراجع الكتكوت إلى سعر يتراوح بين 7 و9 جنيهات حاليا مقابل 11 و14 جنيها، الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

بينما استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء ليصل إلى 28 جنيها بالمزرعة، وليباع بما بين 32 و33 جنيها بالأسواق.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة نحو 37 جنيها، ليباع في الأسواق بسعر يصل إلى 43 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض لتباع بالمرزعة بنحو 31 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها.

وكان سعر كرتونة البيض ارتفع بنحو جنيهين بالأسواق مع نهاية الأسبوع الماضي ومع اقتراب موسم شم النسيم، مع ترقب التجار حركة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.