35 جنيها للكيلو.. شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع سعر البامية بالأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البامية ارتفعت خلال الأيام الماضية، ليصل الكيلو في الأسواق إلى 30 و35 جنيها.
ويتراوح سعر الكيلو بسوق الجملة بين 20 و25، بحسب النجيب.
وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار البامية إلى قلة المعروض بالأسواق، وقال: "إللي في السوق دلوقتي لسه البشاير.. البامية محصول صيفي لا يزرع بالصوب الزراعية".
وأضاف أن الأسعار ستبدأ في التراجع تدريجيا مع بداية شهر يونيو وحتى أغسطس، حيث يكثر المعروض من المحصول بعد من قبل محافظات الصعيد ومحافظتي الشرقية والجيزة بالأسواق.
وذكر النجيب، أنه بخلاف البامية هناك تراجع في أسعار باقي أصناف الخضراوات لكثرة المعروض منها بالأسواق سواء التجزئة أو الجملة.
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