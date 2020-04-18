تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تهبط 34.8 دولار
09:52 ص السبت 18 أبريل 2020
القاهرة- وكالات:
هوت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس بنسبة 2%، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.
وانخفض أسعار الذهب العالمية إلى 1682.8 دولار للأوقية بتراجع قدره 34.8 دولار عن اليوم السابق.
يذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصة الذهب العالمية.
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