تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تهبط 34.8 دولار

القاهرة- وكالات:

هوت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس بنسبة 2%، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفض أسعار الذهب العالمية إلى 1682.8 دولار للأوقية بتراجع قدره 34.8 دولار عن اليوم السابق.

يذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصة الذهب العالمية.