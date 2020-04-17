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تراجع الطماطم والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

11:29 ص الجمعة 17 أبريل 2020
تراجع الطماطم والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، انخغضت أسعار الطماطم والبطاطس، والليمون خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.65 و 3.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 3 جنيهات، و 8.5 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و5 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.

الفاصوليا 5 و 9 جنيهات بزيادة 2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و 6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و5 جنيهات بتراجع بين 2 و 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 9 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الملوخية بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و13 جنيها، بتراجع 2 جنيه.

الخضروات الفاكهة سوق العبور

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