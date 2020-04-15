البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.32% إلى مستوى 10491 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين التي وصل صافيها إلى 722.4 مليون جنيه في الأسهم.
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