البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.32% إلى مستوى 10491 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين التي وصل صافيها إلى 722.4 مليون جنيه في الأسهم.