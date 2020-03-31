ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و70 جنيها.
وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و70 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 29 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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