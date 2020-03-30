تكدس أمام فروع البنوك بعد قيود السحب والإيداع (صور)

كتبت - منال المصري:

تصوير- محمود بكار

تعاني فروع البنوك، أمس واليوم من زيادة إقبال العملاء وتكدسهم أمام الفروع لإجراء عمليات سحب أو إيداع أو شراء شهادات 15%.

ويأتي هذا الزحام، بعدما أقر البنك المركزي أمس الأحد حدودًا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات لتتراوح بين عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من فروع البنوك بعد القرار 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات باستثناء الشركات من حد السحب اليومي لصرف الرواتب للعاملين.

وألغى المركزي الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات، مع استمراره بالنسبة للسحب.

وقال مديرو الفروع وخدمة العملاء في بنوك مختلفة، إن فروع البنوك رصدت تكدس العملاء خارج الفروع وحول ماكينات الصراف الآلي لإجراء عمليات سحب نقدي بعد قرار البنك المركزي أمس بتقييد الحدود القصوى اليومية على السحب والايداع.

وأشاروا إلى أن العملاء تفاجئوا أمس بعدم إتمام عملية السحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي لعدم السماح بسحب أكثر من 5 آلاف جنيه مما دفعهم للتكالب على الفروع للاستفسار والسحب من حساباتهم من داخل الفروع.

وأوضحوا أن القرار تسبب في البداية ببعض اللغط والتخوفات بين العملاء، وأشاروا إلى أن العملاء لم يستطيعوا السحب من حساباتهم أكثر من الحد الأقصى اليومي مما أدى إلى تكالبهم اليوم مجددا على الفروع لإتمام عملية السحب 10 آلاف جنيه حيث الماكينة لا تسمح بأكثر من 5 آلاف جنيه.

وبحسب مسؤولي الفروع تباينت آراء موظفي خدمة العملاء حول استقبال إيداعات كاش بأكثر من 10 آلاف جنيه لشراء شهادة 15% فالبعض استثنى شراء الشهادة من الحدود القصوى للإيداع والبعض الآخر رفضوا إيداع كاش بغرض شراء الشهادة أكثر من 10 آلاف جنيه ما أدى لتزاحم الناس مجددا اليوم.