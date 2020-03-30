البورصة تواصل الهبوط الحاد لليوم الثاني.. والمؤشر الرئيسي يهوي بنسبة 2.45%

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.45% إلى مستوى 9521 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، لتواصل التراجع الحاد لليوم الثاني على التوالي.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.31%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 184.9 مليون جنيه، و12.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين 197 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان رئيس شركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، إن تراجع البورصة اليوم يعبر عن استمرار عدم اتزان أداء السوق وتأثره بأداء البورصات العالمية، واعتماده في الفترة الحالية صعودا وهبوطا على القوة الشرائية والبيعية يوميا، وتذبذب أسعار الأسهم مع تغير الحالة النفسية للمستثمرين بشكل مستمر.

وأضاف رضوان أن تأثير خبر ضخ البنك المركزي 20 مليار جنيه في البورصة انتهى سريعا، ولكن مفعول الإجراء نفسه لم يظهر بعد إلى الآن، والسوق تمر في الفترة الحالية بأخبار كثيرة منها ما هو سلبي وبالتأثير قد ينهي تأثير خبر البنك المركزي مهما كان إيجابيا.

وذكر أن التراجع الملحوظ في المؤشر الرئيسي للبورصة مقارنة بمؤشر EGX70 يعود إلى أن موجة البيع التي بدأت هذا الشهر من المؤسسات سواء محلية أو عربية أو أجنبية وهي مؤسسات تستثمر بشكل أساسي في أسهم المؤشر الرئيسي مع اتجاه المؤسسات في العالم إلى التخلص من استثماراتها في الأسواق الناشئة لحين وضوح الرؤية.

وأوضح رضوان أن موجة البيع تلك تجعل دائما الضغط على المؤشر الرئيسي للبورصة بخلاف مؤشر EGX70 الذي تعتمد أسهمه في الغالب على مستثمرين محليين أفراد يؤمنون استثماراتهم عبر الاستثمار في أسهم هذا المؤشر، كما قد لا تعاني هذه الأسهم من الشراء بالهامش، وبالتالي في أي جلسات تحدث بها موجات تراجعية تكون هذه الأسهم بين الأقل تأثرا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 1.54%، إلى مستوى 9760 نقطة.