شكاوى من ضعف الإنترنت الأرضي.. والمصرية للاتصالات: 6 ملايين مستخدم يدخلون في نفس الوقت



كتب- علاء حجاج:

اشتكى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت الأرضي من ضعف وبطء ملحوظ في الخدمة.

وقال بعض المستخدمين إن خدمة الإنترنت تعرضت للفصل أكثر من مرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى انخفاض السرعات بشكل كبير بعد الساعة 7 مساءا.

في المقابل، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات إن هناك أكثر من 6 ملايين مستخدم للإنترنت الأرضي، أغلبهم يستخدمون الخدمة في نفس التوقيت، مع بداية ساعات حظر التجوال في السابعة مساءا وتواجدهم في المنازل، وهو ما يضاعف الضغط على الشبكة، وقد يؤدي إلى بطء السرعة.

وأضاف أن الشركة تعمل على تحسين جودة الخدمة والحد من أي انقطاع والتواصل مع العملاء على مدار اليوم لحل أي مشكلة قد تواجههم.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات ضخت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار منذ منتصف عام 2018 لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحويل كابلات الاتصالات من نحاس لفايبر.‎