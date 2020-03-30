الرئيس التنفيذي لبنك التجاري الدولي يضع نفسه في الحجر الصحي بعد وفاة أحد أقاربه بكورونا

كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن رئيسه التنفيذي، حسين أباظة، وضع نفسه اختياريًا في الحجر الصحي المنزلي بعد وفاة أحد أفراد عائلته المقربين تأثرًا بفيروس كورونا المستجد .Covid-19

وذكر البنك أن أباظة سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة من أجل التأكد من سلبية إصابته بالفيروس وفقا لتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وقال البنك إن أباظة لم لم تظهر عليه أية أعراض تؤدي إلى الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وإنه سيستمر في مباشرة أعماله اليومية بصورة طبيعية من مقر إقامته كما كان مخططا خلال الأسبوعين الجاري والمقبل وفقاً لسياسة تناوب الإدارة العليا والعاملين التي يتبناها البنك لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف البنك أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليباشر أباظة عمله عن بعد بصورة منتظمة، وأنه سيستمر في عقد المكالمات والاجتماعات عبر الهاتف على مدار الأسبوعين القادمين مع فريق العمل وكذلك مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقال البنك إنه قد يقرر إذا لزم الأمر تسليم جميع المهام المسندة لأباظة إلى أحد أعضاء فريق الإدارة العليا في إطار خطة استمرارية الأعمال بالبنك التجاري الدولي-مصر.

وأشار البنك إلى أن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فرعًا وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1033 ماكينة تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء حسب توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أنه قام باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا، حرصا على سلامة العملاء وفريق العمل.

وذكر البنك أنه يمكن للعملاء إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.