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تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:37 ص الأحد 29 مارس 2020
تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضر والفاكهة بين 75 قرشا و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات، وسعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، والملوخية بين 20 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

البطاطس بين 1.8 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.

الليمون البلدي بين 3.5 و13.5 جنيه.

سوق خضراوات البطاطس البصل أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور

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