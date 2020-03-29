ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 29 و35 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 14 جنيها، ليتراوح بين 50 و80 جنيها.

كما زاد سعر كيلو السمك البوري 14 جنيها، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.