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البنك الزراعي يتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي للتيسير على العملاء

01:50 م السبت 28 مارس 2020
البنك الزراعي يتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي للتيسير على العملاء

علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

كتبت منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مستوى الجمهورية طبقا لخطة البنك للتيسير على العملاء في الحصول على خدمة السحب والإيداع إلكترونيا وتقليل الزحام في الفروع.

ويتميز البنك الزراعي بالانتشار الجغرافي بما يمتلكه من 1210 أفرع موزعة على مستوى المدن والقري والنجوع والمحافظات مما يؤهله ليكون بوابة للشمول المالي.

وقال علاء فاروق لمصراوي إن إجمالي ماكينات ماكينات الصراف الآلي حاليًا تبلغ 186 ماكينة تتراوح بين 86 ماكينة تابعة للبنك الزراعي كل ماكينة موجودة في فرع و100 فرع بهم ماكينات البنك الأهلي لتقديم الخدمة لعملاء البنك الزراعي وباقي البنوك.

وأضاف أن البنك وضع خطة مستقبلية لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية جاري العمل علي تنفيذها.

علاء فاروق البنك الزراعي ماكينات الصرف فيروس كورونا

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