المصرف المتحد يطلق خدمتي التفعيل الذاتي للإنترنت البنكي والموبيل البنكي

كتبت- منال المصري:

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إطلاق خدمتين جديدتين هذا الأسبوع، للتفعيل الذاتي لخدمات الإنترنت البنكي والموبيل البنكي Self-Enrollment دون الحاجة بالعملاء إلى الذهاب لأي من فروع المصرف.

وقال القاضي في بيان صحفي اليوم السبت إن الخدمتين، هما طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

كما تتضم الخدمة الثانية طلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها خاصة ذات العائد المدفوع مقدما، حيث يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الارشادات بنفسة سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكي دون الحاجة إلى التقدم بطلب لخدمة العملاء بأي من فروع المصرف.

وبحسب القاضي فإن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يأتي في إطار سياسة المصرف المتحد نحو التطوير المستمر لخدماته وحلوله البنكية الرقمية لكسب رضاء عملاءه المنتشرين داخل وخارج البلاد.

وأضاف القاضي أن الدراسة التي يجريها المصرف المتحد بشكل دوري لاستطلاع رأي العملاء تجاة الخدمات البنكية الرقمية التي يقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مباشرة من خلال خدمة العملاء بالفروع.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الخطة القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتطبيقات الرقمية والتي أعلن عنها قبل البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات لها فوائدها الكبيرة في عملية التحول لمجتمع غير نقدي، بحسب القاضي.