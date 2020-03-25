شعبة الخضر: حركة سيارات نقل الخضر تسير بشكل طبيعي بأول أيام حظر التجول

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة تسير بوضعها المعتاد اليوم الأربعاء، لتوفير السلع للمواطنين دون نقص، وذلك مع أول أيام حظر التجول الذى أعلنت الحكومة تطبيقه.

وأعلنت الحكومة أمس تطبيق سلسلة من القرارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وأيضا وسائل النقل الجماعي لنفس المدة، ولمدة أسبوعين.

ووفقا لقول النجيب، فإن الحكومة أعلنت استثناء سيارات نقل الخضراوات والفاكهة من الحظر الذى فرضته.

وتابع النجيب، أن سيارات الخضراوات والفاكهة تتحرك فجر كل يوم حتى تستطيع الوصول إلى أسواق الجملة، لذا كان لابد من أن تستثنى حركة هذه السيارات من الحظر.

وأشار إلى أن جميع سيارات الخضر والفاكهة جاءت في مواعيدها اليوم منذ الصباح الباكر لسوق الجملة ليستطيع تجار التجزئة الحصول على البضاعة وبيعها للمستهلك.