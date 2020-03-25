بنك CIB يرفع الفائدة بأكثر من 2% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك التجاري الدولي "CIB" رفع الفائدة بين 2% إلى 2.5% علي الشهادة الإدخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وجاء ذلك بعد قرار بنكا الأهلي ومصر الأسبوع الماضي، بطرح شهادة إدخار بفائدة 15% سنويا لمدة عام، يصرف عائدها شهريا برغم من قرار المركزي بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وتباينت نسبة رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية حسب دورية صرف العائد في البنك التجاري الدولي لتتراوح بين 12% سنويا بدلا من 9.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

كما ارتفعت الفائدة إلى 12.25% سنويا مقارنة 9.75% على دورية صرف العائد الربع سنوية، وصعدت إلى 12.25% سنويا بدلا من 10% على العائد النصف سنوي، و12.25% بدلا من 10.25% على العائد السنوي.

بينما قرر البنك الإبقاء علي سعر الفائدة لأجال 5 سنوات دون تغيير لتظل عند 9.25% للعائد الشهري، و9.5% للعائد الربع سنوي، و9.75% للعائد النصف سنوي، و10% للعائد السنوي.

ويبلع الحد الأدنى للشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها ويسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها.