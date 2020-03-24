أبو الفتوح: 7.2 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 15٪ في يومين
كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة مبيعات شهادة العائد 15% بلغت 7.2 مليار جنيه في أول يومين من طرحها.
وبدأ بنكا الأهلي ومصر، أول أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبيل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن 85% من مبيعات الشهادة تمت إلكترونيا عبر الموبايل والإنترنت بانكنج.
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