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أبو الفتوح: 7.2 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 15٪؜ في يومين

08:46 م الثلاثاء 24 مارس 2020
أبو الفتوح: 7.2 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 15٪؜ في يومين

يحيى أبوالفتوح

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة مبيعات شهادة العائد 15% بلغت 7.2 مليار جنيه في أول يومين من طرحها.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، أول أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبيل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن 85% من مبيعات الشهادة تمت إلكترونيا عبر الموبايل والإنترنت بانكنج.

يحيى أبوالفتوح البنك الأهلي المصري شهادة 15??

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