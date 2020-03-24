شعبة القصابين: قلة المعروض وزيادة الطلب ترفع أسعار اللحوم 20 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار اللحوم الحية ارتفاعا بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد، خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد إغلاق أسواق المواشي، وزيادة الطلب من جانب المستهلكين تحسبا لنقصها في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد.

ووفقا لقول وهبة، فإن سعر كيلو الكندوز يصل إلى 140 و150 جنيها مقابل 120 و130 جنيها، وسعر كيلو الجملي والجاموسي 120 جنيها مقابل 100 جنيه.

وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من اللحوم الحية وزيادة الطلب، بعد إغلاق سوق المواشي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها إغلاق الأسواق الشعبية في عدة محافظات.

وأضاف وهبة أن إغلاق الأسواق أثر على حركة بيع المواشي القائمة بين المرابين والجزارين، "إللي عند عجلين دلوقتي بيبعهم بالزيادة عن ثمنهم.. فالزيادة دي هتحمل على سعر المنتج النهائي وهو الكيلو الحي".

وتوقع شرف عودة الأسعار إلى مستوياها الطبيعي بعد عودة حركة أسواق المواشي مرة أخرى.