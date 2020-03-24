ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 27 و33 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و350 جنيها.