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أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على ارتفاع

10:26 ص السبت 21 مارس 2020
أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على ارتفاع

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة 1.86% مع نهاية تعاملات أمس نهاية الأسبوع،في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس عند 1498.6 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا لوكالة رويترز إنه شراء الذهب جاء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".

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