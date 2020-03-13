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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

12:58 م الجمعة 13 مارس 2020
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيماء حفظي:

زادت أسعار الكوسة في سوق العبور خلال الأسبوع، بينما استقرت أسعار الطماطم والخيار البلدي اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه، وزاد سعر كيلو الكوسة اليوم الجمعة جنبها ليتراوح بين 5 و 8 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و 2.7 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و 7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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