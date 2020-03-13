أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع
كتبت- شيماء حفظي:
زادت أسعار الكوسة في سوق العبور خلال الأسبوع، بينما استقرت أسعار الطماطم والخيار البلدي اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه، وزاد سعر كيلو الكوسة اليوم الجمعة جنبها ليتراوح بين 5 و 8 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و 2.7 جنيه، بتراجع 10 قروش.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.
برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و 7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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