وزير الاتصالات : ندرس كل البدائل بشأن حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تدرس كل البدائل الاستثمارية الخاصة بحصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية في المنصورة اليوم الخميس، أن استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر أمر يخص الشركتين، ولكن ما يخص جهاز تنظيم الاتصالات هو الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

وأعلنت شركة فودافون العالمية اليوم توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC" لبيع حصتها البالغة 55% من شركة فودافون مصر بنحو 2.4 مليار دولار.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم الشركة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قالت في بيان للبورصة، إنها تتابع عن كثب إجراءات اعتزام بيع مجموعة فودافون العالمية لحصتها في شركة فودافون مصر.

وأوضحت المصرية للاتصالات أنها تدرس كافة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع استثماراتها في شركة فوادفون مصر، في ضوء حقوق الشركة وفقًا للاتفاقية المساهمين وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.

وبحسب البيان فإن المصرية للاتصالات عقدت اجتماعًا مع ممثلي مجموعة فودافون العالمية أمس، وأكدت أنها بصدد عملية بيع محتمل لحصتها في فوداون مصر، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية للبدء في الاجراءات اللازمة لدراسة عملية الاستحواذ.

ونقل البيان عن فودافون العالمية، التزامها الكامل بجميع حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقًا لاتفاقية المساهمية المبرمة بين الشركتين.