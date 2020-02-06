3 قروش ببنك القاهرة .. أسعار الدولار تتراجع في 11 بنكا بتعاملات نهاية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، وقناة السويس إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء العملة الأمريكية 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.74 جنيه، وتراجع سعر البيع بقيمة قرشين إلى 15.84 جنيه.