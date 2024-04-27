تراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

تراجعَ سعر الذهب اليوم السبت مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعاره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب