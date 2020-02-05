تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين بسوق العبور اليوم، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

بينما زاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 100 جنيه و160 جنيها.